Командир батальона 92-й ОШБр в эфире «Суспільне.Новини» заявил, что на Южно-Слобожанском (Харьковском) направлении в зоне ответственности подразделений его бригады ситуация контролируемая, информирует издание «НБН».

Военнослужащий рассказал, что ежедневно российские захватчики бьют артиллерией и FPV-дронами по позициям Сил обороны на передовой и в глубине. Также оккупанты пытаются накапливать какие-нибудь штурмовые группы, подтянуть их поближе к переднему краю и атаковать.

Защитники видят соответствующую активность врага и уничтожают его еще на подходах, несмотря на попытки захватчиков маскироваться. По его словам, в районе села Липцы штурмовики активно используют для этой цели термоплащи.

Павлысько отметил, что в атаку россияне идут пешком или едут на мотоциклах, мопедах, багги. Тяжелую технику они не применяют, защитники видят, где стоят эти бронемашины.

Напомним, аналитики DeepState подсчитали, сколько украинских территорий армия Путина захватила в августе.