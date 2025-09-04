В четверг, 4 сентября, поздравьте с днем ангела Елену, Василия, Степана, Григория, Федора, Ивана, Петра, Михаила, Александра, Павла, Моисея, Афанасия и Николая. «НБН» рассказывает интересные факты об имени Степан, которое распространено в нашей стране.

Имя Степан имеет древнегреческое происхождение и переводится как «венок», «корона» или «диадема». Он жизнерадостный, всегда найдет приятные слова для каждого и никого не обидит. Главные качества этого мужчины – порядочность и трудолюбие.

Обладатель этого имени часто выбирает творческие профессии. Однако он способен и построить успешный бизнес, чему способствует его коммуникабельность и умение налаживать отношения с нужными людьми.

Степа привлекателен для представительниц противоположного пола благодаря щедрости и галантности. Готов долго и упорно добиваться внимания понравившейся девушки. Создав семью, он будет уделять много внимания жене и детям, обеспечивать их.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: отказывать в помощи и милостыни нуждающимся, работать с деревом, брать или давать деньги в долг, разводить костры, делать крупные покупки, заключать сделки, перегружать себя работой, считать мелкие деньги до обеда, ссориться, оскорблять кого-то, жадничать, завидовать, мстить, сплетничать.

Сегодня также не рекомендуется начинать новые дела, так как они не принесут желаемого результата.

