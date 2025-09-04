Бролин в колонке для британского издания The Telegraph пишет, что ни США, ни Европа не готовы предоставить Украине силы для быстрой победы над РФ на поле боя, остается искать альтернативу, которой может стать управляемое замораживание боевых действий, информирует «НБН».

По его словам, Киев может получить выгоду от такого развития событий, которое поможет выиграть время. Во-первых, возможности РФ будут подрываться, так как ее экономика находится на грани краха в связи с санкциями, оттоком капитала и военной перегрузкой.

Во-вторых, как отметил аналитик, Дональд Трамп, вероятно, станет последним главой Белого дома, который действует под устаревшими «холодновоенными» рефлексами, когда любая критика РФ воспринимается как угроза глобального конфликта.

В-третьих, эксперт обратил внимание на активизацию европейских государств. Эти страны решают проблему зависимости от российских энергоносителей и работают над расширением своего оборонного сектора.

Бролин отмечает, что замораживание войны пойдет Украине на пользу при четырех условиях: территориальные изменения не будут признаны юридически, страна получит многоуровневые гарантии безопасности, за любое нарушение со стороны РФ будут автоматически применяться санкции, а также заработает инвестиционная программа, которая ускорит преодоление пропасти в уровне жизни между ВОТ и подконтрольными Киеву территориями.

Напомним, СМИ заявили, что ВС РФ готовятся к новому наступлению. Планы оккупантов вызывают обеспокоенность у европейских лидеров.