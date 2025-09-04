Запорожец в эфире «Суспільного» рассказал, что больше всего в операционной зоне 11-го армейского корпуса в Донецкой области уничтожаются мотоциклы и автомобильная техника российских захватчиков. В августе воины «отминусовали» 218 единиц такой техники, а также 12 ББМ и 7 танков «второй армии мира».

По его словам, с 20 августа ВС РФ усилили наступление, особенно на Северском направлении, информирует издание «НБН».

Спикер 11-го армейского корпуса отметил, что в последнее время в направлении позиции Сил обороны стали действовать 1-2 оккупанта, так называемые «вскрывашки». Военный объяснил, что эти «одноразовые штурмовики» ценой своей жизни выявляют позиции защитников, чтобы россияне атаковали их FPV-дронами или беспилотниками на оптоволоконном кабеле.

