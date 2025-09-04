Бельский в эфире национального телемарафона рассказал, что Покровское направление остается самым горячим. На этом участке фронта ВС РФ пытаются активизировать наступление, информирует издание «НБН».

По его словам, армия Путина намерена за осень оккупировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Для этого захватчики из поселка Маяк и села Никаноровка пробили «кишку» вверх, которая выходит почти сверху возле Доброполья. Туда враг заводит резервы, чтобы пробиться на запад, оккупировать город, спуститься, взять под контроль Покровск и Мирноград, а затем выйти на восток и окружить Константиновку.

Спикер ОСГВ «Днепр» отметил, что сейчас россияне столкнулись с вызовом, поскольку они пробили эту «кишку», шириной до 6 километров. Есть угроза перерезания этой «кишки» Силами обороны, поэтому РФ забирает туда силы с Херсонщины и Сумщины.

Военнослужащий добавил, что «вторая армия мира» теряет много личного состава в районе Покровска. Только за вчера защитники ликвидировали 153 оккупанта на этом направлении, а за 9 месяцев штурмов РФ положила здесь до 60 000 захватчиков.

