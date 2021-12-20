Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Косметолог Сюзанна Элоян рассказала, как ухаживать за кожей лица зимой. Она озвучила 5 простых советов, которые помогут устранить действие негативных факторов, которые влияют на кожу в зимний период.

Косметолог рекомендует использовать зимой более мягкие средства для умывания. Она рекомендует заменить гели для умывания на пенку или же молочко, так как они действуют более мягко.

Кроме того, Элоян рекомендует в холодное время года отказаться от средств для умывания, в которых содержатся кислоты. Ведь такие косметологические средства могут увеличить риск сухости кожи, что и без того часто случается зимой.

Также не стоит игнорировать использование тоников для лица. Они тонизируют кожу, что очень важно зимой. А вот использование скрабов для лица косметолог рекомендует пересмотреть. Зимой их стоит использовать реже, так как они могут пересушить кожу лица.

Зимой в свой арсенал кремов для лица стоит обязательно добавить питательный крем. Также косметолог Элоян рекомендует использовать зимой средства с SPF. Казалось бы, зимой солнечные излучения не становят опасности для кожи лица, но на самом деле это далеко не так. Активность солнечных лучей высокая и зимой. К тому же, зимой солнечные лучи отражаются от снега и воды.

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