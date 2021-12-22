Об этой информации сообщила «Россия Самара», передает «НБН».

Хотя мнения среди специалистов в области магии разделяются, но они считают, что зеркало является чем-то вроде «портала» в параллельный мир. Потому неподготовленным людям нельзя смотреть туда слишком долго, а особенно ночью, когда, по их мнению, данный «портал» особенно открывается.

Ученые, безусловно, не верят в такие высказывания. Однако они нашли научные обоснования, почему, в самом деле, не стоит этого делать. По их словам, ничего страшного в действительности не происходит. Однако проблема в том, уверяют представители научного мира, что в темное время суток человек не может нормально видеть собственного отражения. Однако на подсознательном уровне он способен фиксировать движения.

Кроме того, зрения без соответствующего освещения способно терять четкость, а при этом сумерки действуют на мозг расслабляющим образом. Как итог, у человека проявляется размытый взгляд, а объекты искажаются в темноте, а посему реальность воспринимается очень странно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что любое освещение из окна или даже звуки будут сигналом для мозга, чтобы началась формироваться пугающая фантазия и даже галлюцинации.

По этой причине ученые пришли к разумному заключению: если смотреть на себя больше 10 минут, то человек воспринимает самого себя «чужим». Образ же его начинает принадлежать будто бы кому-то другому, а как следствие – галлюцинации из-за нарушения восприимчивости реальности.

Напомним, ученые выяснили, как простым способом продлить жизнь: новое исследование.