Как информирует «НБН», более подробно об этом информирует украинское посольство в Республике Болгария. В МИД подчеркнули, что такая возможность стала доступной по той причине, что болгарские вышестоящие власти отнесли нашу страну к «оранжевой» зоне.

Стоит отметить, что въезд на территорию этой страны для наших соотечественников был запрещен, начиная с тридцатого октября текущего года. Но теперь же граждане Украины могут планировать поездки для отдыха в Болгарию, ведь там уже начали открываться горнолыжные курорты.

Однако есть несколько требований, которые нужно выполнить для въезда в Болгарию. В частности, чтобы отдохнуть в этой стране, туристам из Украины нужно предоставить документ о прохождении полного курса вакцинации от инфекции коронавируса COVID-19, или же удостоверение о том, что человек переболел этой болезнью. Также пойдет в этом качестве и отрицательный тест на инфекцию коронавируса.

Для тех, у кого нет таких документов, должны будут пройти процедуру десятидневного карантина. Если делать ПЦР-тестирование на наличие/отсутствие инфекции, или же быстрый тест на антиген вируса, то сдавать их нужно не раньше, чем через трое суток с момента прибытия в Болгарию. Если результаты проведенных исследований будут отрицательными, то карантин прекратиться со следующего дня получения результатов.

Касательно детей, то лицам до двенадцати лет можно въезжать на болгарскую территорию без наличия каких-либо документов о коронавирусе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Греция изменила правила въезда в страну.