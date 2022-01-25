Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Апостроф».

Одним из фаворитов 2022 года станет белый цвет, а также всего оттенки – ванильный, кремовый, молочный, слоновая кость и другие. Дизайнеры отмечают, что белая одежда будет актуальная, как зимой, так и весной и летом. Одежда белого цвета придает образу легкости и выразительности.

Фото — apostrophe.ua

Фото — apostrophe.ua

В этом году также актуальны наряды коричневых оттенков. Эксперты рекомендуют подбирать наряды под свой цветотип. Если одежда шоколадного цвета не совсем подходит к лицу, тогда стоит обратить свое внимание на одежду в более светлых оттенках коричневого цвета: какао с молоком, кофе или медный.

Фото — apostrophe.ua

Кроме того, дизайнеры рекомендуют добавить в этом году больше яркости в свой гардероб. Актуальными цветами этого будут оранжевый и все его оттенки, а также ярко-розовый. Эти цвета можно комбинировать с другими цветами, они добавят яркости и сочности в любой образ.

Фото — apostrophe.ua

Фото — apostrophe.ua

В трендах этого года также зеленый цвет и его оттенки. При этом модные эксперты отмечают, что этот цвет весьма «капризный» в плане сочетания с другими цветами. Рекомендуется комбинировать его с оттенками серого, желтого, коричневого. Гармонично зеленый цвет будет смотреться и с трендовым белым цветом.

Фото — apostrophe.ua

Ранее стилисты рассказали, какие куртки будут в моде этой весной.