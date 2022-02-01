Об этой информации сообщили в Abnews.RU, передает «НБН».

Турция

Турецкое государство всегда было одним из наиболее излюбленных мест для нашего путешественника. Причина тому проста – доступный бюджет и понимание русского со стороны персонала. Более того, эксперты подсчитали, что даже при заселении в отель «олл инклюзив» трехзвездочного класса придется заплатить только 30 000 рублей или почти 11 000 гривен за неделю проживания в нем.

Объединенные Арабские Эмираты

Всегда ОАЭ считались доступными только для очень состоятельных людей. Однако специалисты выяснили, что и вполне обычный человек уже сегодня может открыть для себя просторы этой солнечной страны. Выяснилось, что отправиться в четырехзвездочный отель на целую неделю можно за 44 000 рублей или за 16 000 гривен.

Египет

Более бюджетным и, вероятно, выгодным вариантом для многих станет эта Родина сфинксов, пирамид и фараонов. Сейчас уже можно позволить себе неделю отдыха в четырехзвездочном отеле за 29 000 гривен за двоих человек.

Иордания

Абсолютным рекордсменом бюджетного отдыха является Иорданское государство. Здесь аналогичный отдых обойдется в 60 000 рублей. Однако людям обещают настоящий комфорт и расслабление за подобную сумму.

Ранее, психологи назвали 5 шагов, как быстро избавиться от стресса: подробности.