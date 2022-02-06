Это не какой-то отдых по программе, когда приходится постоянно слушать, куда идти, что кушать и делать. Именно в кемпингах вы почувствуете свободу, но сделаете это с комфортом. Есть одно условие: нужно не забыть ничего из вещей дома. Дальше мы подготовили товары для кемпинга, это 8 основных и 10 дополнительных вещей. Начнем с информации про кемпинг, а потом уже перейдем к списку.

Кемпинг — это специально подготовленная территория для отдыха туристов. Она может быть огражденной площадкой для палаток или же обычными домиками. Могут предлагаться различные наборы удобств: душевые, туалеты, возможность подключения к электросети, магазины и так далее.

Основные вещи

Главное правило любого туриста гласит: бери с собой только то, что действительно понадобится. Каждый грамм будет на счету, потому что никто не хочет уставать раньше времени. Ниже вы найдете список из самых важных товаров.

Палатка. Пригодится не только для того, чтобы поспать, но и чтобы просто отдохнуть, спрятаться от насекомых, солнца или дождя. Палатки кемпинговые не такие простые, при выборе учитывайте не только количество людей, но и то, чтобы они могли комфортно поместиться. Также важно, чтобы была хорошая водонепроницаемость и достаточное вентилирование.

Спальный мешок. Позволит согреться во время сна. Спальные мешки с большой воздушной прослойкой будут более комфортными. С ними вы будете меньше потеть и сможете более удобно расположиться.

Каремат. Позволяет комфортно разместиться на неровных поверхностях, поэтому вам будет удобнее спать или сидеть. Еще каремат можно использовать, чтобы не запачкаться.

Специальная одежда. Непромокаемая куртка, штаны и шляпа значительно уменьшат шанс заболеть. И даже если вы попадете под дождь, вам будет намного удобнее именно в этой одежде, она не будет сильно стеснять движения.

Туристический рюкзак. В рюкзаке нужно будет нести много вещей, поэтому позаботьтесь, чтобы он был вместительный, удобный и крепкий. Если вы умеете правильно складывать вещи, вам подойдет мягкий рюкзак, если же нет — выбирайте каркасный.

Фонарь. Поможет подсветить местность или нужные предметы. Фонарь кемпинговый — это обязательно прочное изделие, которое будет долго работать.

Термос. Берите термос кемпинговый, чтобы наслаждаться горячим чаем или холодными напитками. Объема должно быть достаточно, чтобы до краев его наполнить. Так вы дольше сохраните нужную температуру напитка.

Термосумка. Позволит сохранить необходимую температуру еды. Если ищете универсальность, подбирайте легкие и мягкие модели.

Дополнительные вещи для комфорта

Полотенце. Во время отдыха придется часто вытирать руки, поэтому не забудьте захватить с собой хотя бы одно полотенце. Также не лишним будет взять салфетки.

Средство от насекомых. Как только выбираешься на природу, сразу же начинают надоедать разные насекомые. Чтобы вас не кусали, захватите с собой эффективное средство от них. Желательно от всех насекомых, которые могут быть в месте отдыха.

Нож. Нарезать продукты, обрезать веревку или подготовить ветки? С этим всем справится хороший туристический нож. Не забудьте проверить, насколько он острый перед поездкой.

Веревка. Если вы будете долго отдыхать, возьмите с собой веревку. На ней удобно будет сушить вещи.

Набор для пикника. Может выглядеть как рюкзак или сумка с большим количеством отделений. В них помещается посуда, столовые приборы, горелка и чайник.

Фольга. Понадобится, чтобы не пачкать продукты и сохранить их температуру. К тому же фольга может защитить от ветра во время готовки.

Раскладная мебель. Если вы не хотите сильно жертвовать комфортом, возьмите стол, стулья и кровать. В сложенном состоянии они не займут много места.

Подушка. Будет что подложить под голову во время отдыха. Когда везешь самонадувные подушки, они занимают мало место, а в готовность приходят через несколько минут после открытия клапана.

В каком интернет-магазине купить товары для кемпинга?

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