Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ICTV.

В Кувейте есть и свои трудности. Например, в стране остро наблюдается проблема «родителей и детей». Молодые люди устали от строгих мусульманских правил и традиций. В то время как старшее поколение не разделяет современных взглядов молодежи.

Украинка по имени Марина, которая уже некоторое время живет в Кувейте, рассказала, за что жители Кувейта недолюбливают иностранных туристов. Они считают, что иностранцы плохо влияют на их сыновей и дочек.

«Говорят, что они их детей сбивают с толку, лишь одним своим внешним видом внушают неправильные взгляды на жизнь», — рассказала украинка.

По ее словам, кувейтцы иногда открыто демонстрируют свою неприязнь к иностранцам: могут искоса посмотреть, толкнуть.

По словам украинки Марины, бывали случаи, когда доходило до драки между гражданками Кувейта и туристками.

При этом украинка отметила много «плюсов» этой богатейшей страны. По словам Марины, здесь вкусная кухня, экзотическая природа и роскошная архитектура.

К слову, в Турции снова дорожает отдых.