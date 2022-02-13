В таинственных подземельях Доминиканского монастыря посетителям расскажут самые романтичные истории любви.

Экскурсия анонсирована на сайте Львовской ОГА, передает «НБН»

Львовский музей истории религии подготовил для гостей и жителей города костюмированную экскурсию по подземельям монастыря древнего католического ордена. Начало путешествия в прошлое – в понедельник, в 18 часов.

Подземелье под Доминиканским монастырем — остатки дворца князя Льва, заложенного в 1270 году. В 1559 году монастырь стал театром военных действий. Сражения велись за Гальшку Острожскую, самую богатую наследницу и первую красавицу Речи Посполитой.

Посетители услышат интересные подробности жизни венгерской принцессы Констанции, ставшей украинской княгиней, монаха Почаевской лавры и других людей, живших когда-то во Львове. Романтическую атмосферу, пронизанную вековой историей, создадут актеры в костюмах средневековья и древние своды подземелья.

Продолжением программы станет концерт. Дуэт органа и скрипки порадует слушателей «Временами года» Антонио Вивальди. После концерта всех присутствующих ждет приятный сюрприз.

Перед тем, как устроить романтический вечер, узнайте, как выбрать вино под блюда из креветок.