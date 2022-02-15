Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Comments.ua.

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Главным цветом этого года, согласно версии института Pantone, станет синий с фиолетово-красным оттенком. С чем же сочетать этот яркий, но одновременно нежный оттенок? Ответ на этот вопрос дала имиджмейкер Оксана Денисова.

Она советует сочетать этот нежный оттенок цвет с классическими цветами, которые никогда не выходят из моды – черным и белым. Последний сделает образ более нежным и спокойным. А в сочетании с черным самый модный оттенок этого года будет смотреться более ярко за счет резкого контраста.

Фото — comments.ua

Имиджмейкер Денисова также рекомендует комбинировать Very Peri с желтым цветом. Вместе они смотрятся очень стильно, гармонично и нежно.

Фото — comments.ua

Кроме того, самый модный оттенок этого года будет хорошо смотреться с нежно-голубым или же синим. Вместе эти оттенки создадут монохромную схему сочетания.

Синий с фиолетово-красным оттенком также отлично можно скомбинировать в вещами бежевого цвета. Образ будет смотреться сдержано и элегантно.

А для тех, кто хочет выглядеть более смело и дерзко имиджмейкер рекомендует сочетать Very Peri с винным цветом.

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