Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Harper’s Bazaar.

Сложно поверить, что известной певице, дизайнеру и бизнесвумен Виктории Бекхэм 47 лет. Знаменитость выглядит намного моложе своего возраста.

Конечно же, как и у каждой знаменитости у Бекхэм есть свои секреты, как поддерживать молодость и свежеть кожи. Некоторые из них относительно простые и доступны каждому.

Например, Вики очень любит массаж для лица. Знаменитость регулярно посещает косметолога и помимо инновационных процедур, ей делают и массаж лица. Такую процедуру можно повторить и в домашних условиях.

Кроме того, знаменитая британка внимательно подбирает косметику и средства для ухода за лицом. Бекхэм следит, чтобы в составе ее кремов и других средств были натуральные компоненты. Кремы и масла она наносит на кожу сразу после душа, когда кожа еще немного влажная.

Одно из главных правил Вики – это увлажнение кожи. Она не забывается об этой бьюти-процедуре даже, когда летит в самолете. Певица делает увлажняющие маски, пользуется питательной сывороткой и увлажняющими кремами.

Также Бекхэм не забывает, что кожа вокруг глаз очень нежная и деликатная, поэтому нуждается в правильном уходе. Вики использует специальные патчи под глаза.

Однако далеко не все решают только бьюти-процедуры. Бекхэм знает, что необходимо внимательно следить за своим питанием. В ее ежедневном рационе всегда есть рыба, которая является источником ненасыщенных жирных кислот. Они предотвращают преждевременное старение кожи.

Кроме того, знаменитость употребляет омега-кислоты в виде капсул.

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