Затем она постепенно угасает — секс становится нерегулярным и скучным. Что делать, чтобы в постели снова зажглась искра? О самых эффективных способах мы расскажем в этой статье.

Смените локацию

Секс в новом месте будет интересным опытом для пары. И чтобы реализовать эту задумку, совсем необязательно нарушать общественный порядок или снимать номер в гостинице люкс-класса. Иногда достаточно сменить кровать на душевую кабинку или кухонный стол. А можно вовсе купить мебель для секса, которая имеет особую конструкцию, способную доставить максимальное удовольствие во время секса.

Попробуйте анальный секс

Многие пары избегают анального секса. Однако он может подарить новые незабываемые ощущения. Главное — это делать все аккуратно и нежно, чтобы всем было комфортно и приятно.

Анальный секс требует подготовки. Разработать задний проход помогут специальные игрушки — анальные пробки (анальные затычки), которые на этом сайте https://aaaa.in.ua/igrushki/analnye-igrushki/probki-plugi-analnye/ представлены в большом многообразии. Также для проникновения необходимо использовать лубрикант.

Станьте кем-то другим

Ночь с кем-то другим, а не постоянным партнером может будоражить воображение… Однако это не значит, что нужно идти и изменять. Можно попробовать ролевые игры и на одну ночь сменить амплуа. В секс-шопах огромный выбор костюмов. Самые ходовые варианты — горничная, медсестра, учительница. Но можно пойти дальше и примерить на себя образ сказочных персонажей и героев Marvel.

Наденьте сексуальное белье

Если в отношениях мужчина перестал проявлять инициативу, то, возможно, женщина потеряла в его глазах привлекательность. Это распространенная проблема, особенно среди женатых пар, у которых есть ребенок. Женщина попросту не успевает следить за собой и приходит к мужу в спальню в растянутой футболке и штанах.

В таких ситуациях нужно действовать решительно. Необходимо купить очень сексуальное и откровенное белье, от которого в глазах мужчины снова вспыхнет страсть. Например, отличный вариант белье из тонких нитей жемчуга или цепочек без единого кусочка ткани.

Массаж

В сексе очень важна прелюдия. Однако многие пары не уделяют этому интимному процессу должного внимания. Поэтому нужно обязательно попробовать массаж. Он подогревает ожидание, от чего сам секс приобретает новые краски.

Делать массаж нужно с использованием ароматических масел. Можно даже использовать те масла, которые являются природными афродизиаками — это иланг-иланг, пачули, нероли. А свечи и романтическая музыка дополнят атмосферу.