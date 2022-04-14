13 марта МВД Израиля объявило, что готово принять 5 тысяч украинских беженцев, а также родственников израильтян, у которых нет гражданства или разрешения на проживание в стране. Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Times of Israel, по состоянию на конец марта в Израиль прилетело около 8000 украинцев, некоторые из которых уже закрыли часть оглашенной квоты.

Для въезда в Израиль необходимо:

подать заявление на приезд в Израиль, заполнив электронную заявку на сайте министерства иностранных дел по ссылке;

если украинец желает приехать в Израиль по приглашению, гражданин Израиля должен подписать декларацию для приглашенного на сайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции. После этого прибывающему нужно также подать заявление на сайте министерства;

посадка на рейс в Израиль возможна только при наличии разрешения МВД (приходит на электронную почту заявителя).

На сайте украинского посольства также указано:

Учитывая предыдущие случаи отказов украинцам в пересечении границы или длительную проверку оснований въезда в страну, Посольство настоятельно рекомендует украинцам перед поездкой в Израиль учесть то, что Израиль не принимает беженцев из Украины; Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях (например, супруги/дети-граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, ранее подавшие прошение на воссоединение семьи с гражданами Израиля; члены семей Израильтян первой линии родства; новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни); Лица, пытающиеся въехать в Израиль в статусе туристов (например, Вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или хотите посетить в Израиле друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле) не могут беспрепятственно въехать в страну; Если Вы твердо намерены въезжать в Израиль, обязательно проконсультируйтесь с израильскими адвокатами, большинство из которых в настоящее время предоставляют бесплатные юридические консультации.

Статус временной защиты Израиль украинцам не предоставляет, а также не принимает беженцев из Украины.

Украинцы, прибывшие в Израиль после 24 февраля старше 60 лет или имеющие инвалидность, могут получить бесплатную медицинскую страховку от частной страховой компании через посредничество государства.

Люди пожилого возраста, которым нужен постоянный уход, получат места в домах престарелых. Детей в Израиле устроят в детские сады и ясли. Особое внимание уделяется подросткам в группах риска и людям с инвалидностью.

Остальные украинцы могут получить бесплатную неотложную медицинскую помощь в клинике Терем.

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