Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское издание «Коммерсант«.

Так, в туристических компаниях говорят о фактической остановке продажи туров на полуостров. Также Крым не вошел в 5 самых востребованных внутренних курортов на майские праздники.

Среди причин — запрет на авиаперелеты в Крым, действующий с 24 февраля. Он будет действовать минимум до 25 апреля.

Места на комфортные поезда в этом направлении забронированы командировочными, а большинство туристов не знают, как добраться до полуострова.

Система бронирования Tvil.ru также фиксирует резкое падение спроса. Направление в марте-апреле фиксирует 18% против обычных 70-75%.

Ожидают, что полуостров примет 6-6,5 млн туристов вместо 10, на которые рассчитывали власти.

Напомним, ранее мы писали о туризме по-русски: вместо отдыха в Париже туры за картами Visa и Mastercard в Узбекистан