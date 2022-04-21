Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на портал КинотеатрUA.

На данный момент открылись три кинотеатра — «Мультиплекс» в ТРЦ Караван и ТРК Комод и «Планета кино» в торгово-развлекательном центре River Mall.

С 21 апреля можно будет посмотреть такие фильмы как «Веном 2: Карнаж», «Время», «Верить», «Кролик Петрик: Побег в город», «Черкассы», «Человек-паук: Нет пути домой», «Падение Луны» и другие.

Напомним, что в Киеве продолжает действовать комендантский час с 22:00 до 5:00. Несмотря на то, что город постепенно оживает, мэр Виталий Кличко просит соблюдать правила безопасности.

Кроме того, Кличко рекомендует пока не возвращаться в столицу. По его словам, в Киеве пока сохраняется опасная ситуация. Возвращаться можно будет только после того, как будут разминированы все боеприпасы.

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