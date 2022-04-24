Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Марьяны Олеськив «Интерфакс-Украина«
В настоящее время ГАРТ вместе с компетентными органами составляет список туроператоров, которые сотрудничают с россиянами или имеют конечных бенефициаров в стране-агрессоре. Готовим ряд предложений по санкциям, которые будут применяться к таким игрокам туристического рынка
– заявила Олеськив.
Она отметила, что с моральной точки зрения для украинцев вообще неприемлемо после этой войны вести любой бизнес с РФ.
Мы должны законодательно урегулировать запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в России и Беларуси
— подчеркнула глава Гостуризма.
Олеськив заявила, что не знает, сколько должно пройти время и вырасти поколений, чтобы украинцы могли говорить о сотрудничестве с россиянами.
Относительно Беларуси, которая вроде бы с нами не воюет, но с ее территории обстреливают наши города и села, — пока там не произойдет смена власти, ни о каком сотрудничестве речи не может быть
— добавила она.
Напомним, ранее мы рассказывали о туризме по-русски: вместо отдыха в Париже туры за картами Visa и Mastercard в Узбекистан
Обсуждение