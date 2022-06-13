Люди часто с трудом переносят джетлаг – временный сбой циркадных ритмов из-за быстрой смены часовых поясов. Однако есть продукты, которые помогут прийти в себя после авиаперелетов, информирует «НБН» со ссылкой на Insider.

Специалист в области диетологии утверждает, что употребление вишен помогут пережить смену часовых поясов. Эти ягоды содержат мелатонин и триптофан, которые помогают урегулировать и нормализовать цикл сна и бодрствования. После рейса съешьте вишни или выпейте вишневый сок, чтобы легче уснуть.

По словам Сирены Пул, полезно съесть до и после перелета огурцы или арбуз. Эти продукты спасают от обезвоживания, которое возникает из-за сухого воздуха в самолете и недостаточного употребления воды и становится причиной усталости.

Регулируют количество воды в организме магний, калий и хлорид, поэтому употребите в пищу продукты с их содержанием – орехи, бобы, семена, авокадо, бананы или шпинат. После путешествия съешьте цитрусовые, содержащие витамин С, они помогут улучшить когнитивные функции.

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