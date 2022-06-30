Работодатели критической инфраструктуры не могут предоставить отпуск сотрудникам в период военного положения, информирует «НБН» со ссылкой на Закон Украины.

Могут забыть об отдыхе граждане Украины, которые трудятся в управлениях, предоставляющих административные услуги, работники энергообеспечения, водоснабжения, водоотвода, продовольственного обеспечения, химической промышленности.

Останутся без отпуска украинцы, которые работают в биолабораториях, сфере здравоохранения, изготовления вакцин, фармацевтической промышленности и исследовательской деятельности.

Не уйдут на «каникулы» работники электронных коммуникаций, информационных и финансовых услуг, транспортного обеспечения. Кроме того, в период войны не отпустят с работы сотрудников службы спасения, сферы обороны, госбезопасности, гражданской защиты населения и территорий, правопорядка, исполнения правосудия, а также тех, кто обеспечивает содержание под стражей.

В этом законе также указаны граждане, которые работают на объектах космической деятельности, технологий и услуг.

Ранее эксперты рассказали, имеют ли украинцы моральное право на отдых в условиях войны и как отдыхать, чтобы никого не обидеть.