Журналисты издания «РБК-Украина» пообщались с экспертами туристического бизнеса, выяснив, что ехать на отдых этим летом планируют всего 11% украинцев. Специалисты утверждают, это рекордно низкий показатель. Проводить отпуск за границей будет лишь 1% граждан, информирует «НБН».

До полномасштабного нападения россиян в Украине не был большой спрос на автобусные туры, однако война изменила ситуацию. Теперь украинцы отправляются в другие страны автобусами из-за невозможности перелетов.

При этом нет государств, куда перестали бы ездить наши граждане. Однако самыми популярными направлениями остаются бюджетные курорты возле моря, куда не нужно долго добираться, например, Турция, Болгария, Греция.

Напомним, что некоторых украинцев в период военного положения не отпустят на отдых. Граждане, которые работают в критической инфраструктуре, отпуск не получат.