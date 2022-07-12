Кабинет Министров Египта сообщил, что сегодня более 70% строительных работ на первом этапе создания нового административного центра завершены, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Проект новой столицы обойдется Арабской Республике Египет в 45 миллиардов долларов. Основные работы планируют закончить в этом году, а значительно расширять город-гигант будет на протяжении 8 лет.

Уже возведены правительственный, финансовый и деловой районы, сюда будут перенесены государственные учреждения из Каира. В новой столице Египта появятся самый высокий в мире небоскреб Oblisco Capitale, самая высокая в Африке башня Iconic Tower, вторая по величине мечеть в мире, самая большая церковь на Ближнем Востоке и парк, размеры которого превысят вдвое размер Центрального парка в Нью-Йорке.

Уникальным город-гигант станет и благодаря технологий «умного движения», которые помогут упростить транспортные передвижения. Также проект новой столицы Египта будет бороться с загрязнениями: на каждого горожанина выделят 15м² зеленых насаждений.

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