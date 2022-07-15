При обустройстве этого помещения мы прикладываем немало усилий, чтобы сделать его удобным, презентабельным и максимально функциональным. Часто гостиная выполняет множество функций одновременно. Это гостевая комната, также она может быть столовой, спальней, салоном, а иногда даже кухней. Включение соответствующей мебели в это пространство может быть проблематичным. Поэтому, прежде чем купить диван Киев, необходимо ответить на несколько основных вопросов.

Что вам нужно от вашего дивана

Приступая к поиску, в первую очередь подумайте, для чего будет служить диван в вашей гостиной? По-разному будет выглядеть тот, где в основном будут сидеть гости, тот, где хочется с комфортом проводить вечера с книгой, и диван раскладной, который предназначен для семьи из 4 человек.

Определяя свои требования, необходимо помнить и о габаритах гостиной. Размещение слишком большого дивана в маленькой комнате может излишне загромождать пространство, а слишком маленький в большой гостиной «потеряется». Так что если вы смотрите на маленькие диваны для небольшой квартиры, рассмотрите компактный двухместный вариант.

В просторной гостиной у вас будет гораздо больше места для маневра. При правильном расположении можно позволить себе даже большой угловой диван в центре комнаты, или 2 дивана, которые составляют комплект.

Выбираем идеальный диван для гостиной

Тип обивки

Это еще один важный момент, требующий тщательного обдумывания. Существует два основных типа обивки.

Тканевая обивка

Наиболее распространенными вариантами являются ткань, велюр, жаккард, микрофибра, алькантара. Большинство из этих материалов легко чистятся, их достаточно ежедневно пылесосить. Велюр, однако, не рекомендуется для домов с детьми или домашними животными, потому что они легко пачкаются. Тканевая обивка приятная на ощупь, теплая и при этом имеет огромный выбор как расцветок, так и рисунков.

Кожаная обивка – как натуральная, так и экокожа

Первый вариант хоть и чрезвычайно элегантен, но очень дорог и требователен в уходе. Более дешевый экологический аналог кожи, который сегодня используется для обивки мебели, очень популярен благодаря привлекательному внешнему виду, легкой чистке и долговечности материала. Однако не всем нравится сидеть на прохладной поверхности, которая может прилипнуть после длительного контакта с телом человека. Кожа – отличное покрытие для аллергиков и владельцев домашних животных, ведь с нее очень легко избавиться от пыли или шерсти. Однако лучше следить за тем, чтобы ваш питомец не пользовался активно таким диваном, потому что кожу легко можно поцарапать.

Выбираем идеальный диван для гостиной

Диван должен соответствовать интерьеру

На рынке так много разных дизайнов и моделей диванов, что каждый обязательно найдет что-то для себя. В зависимости от того, какой стиль преобладает в вашем интерьере, следует выбирать соответствующую форму и цвет.

В скандинавской аранжировке, где царит простота и минимализм, идеальным будет диван на деревянных ножках или простая угловая модель, обитая тканью оттенков серого, белого, черного.

Если ваша гостиная выполнена в стиле гламур, выберите желтый или бирюзовый велюровый диван. Отлично будут смотреться любые элементы из золота или серебра.

Простой, «деревенский» диван является чрезвычайно мягким и удобным предметом мебели. Его можно обить цветочной тканью, накрыть пледом или украсить большими цветочными подушками.

Выбирая идеальный диван для своей гостиной, следуйте всем вышеперечисленным советам, а также своему сердцу. Он должен радовать глаз и давать возможность хорошо отдохнуть.