Мы расскажем, какой прицел лучше, на какие параметры обратить внимание, и, возможно, наши советы пригодятся как любителям спортивной стрельбы, так и охотникам. Итак, что значит хороший оптический прицел?

Почему стоит оснастить оружие оптическим прицелом?

Оптический прицел — это аксессуар, который используется с оружием уже много лет. В прошлом он в основном использовался в военных целях и во время войн. Благодаря ему солдаты могли производить точные выстрелы с большого расстояния. Сегодня оружейная оптика используется не только в военных целях. Все чаще ее используют спортивные стрелки, стрелки-любители и охотники.

Оптические прицелы — идеальное решение, если вы любите стрелять регулярно. Даже лучший стрелок не сможет попасть в цель, если она окажется слишком далеко. Именно поэтому стоит вооружиться прицелами для пневматического или охотничьего оружия — правильная их калибровка позволит вам производить точные выстрелы.

Как выбрать оптический прицел

Оптический прицел: на что обратить внимание при выборе?

Стекло

Объектив в сборе является наиболее важным элементом, который следует учитывать при выбореприцела. Стекло хорошего качества сделает изображение четким, насыщенным, а цель — видимой. Так что если вы видите, что оптический прибор искажает изображение и делает цель невидимой – откажитесь от покупки. Качественный должен иметь тщательно обработанное стекло хорошего качества и покрытие, облегчающее стрельбу.

Тип масштабирования

Другим важным фактором является увеличение, обеспечиваемое прицелами. Выбирая прицел с увеличителем стоит знать, что его значение может быть постоянным или переменным. Постоянноеувеличение принимает определенные значения, например, 4x, 8x, 10x. Благодаря более простой конструкции такие прицелы легче, дешевле и лучше выдерживают вибрацию, например, вызванную отдачей. С другой стороны, переменное увеличение позволяет вам установить любое значение в заданном диапазоне (например, 3-9x, 4-12x или 8-32x). Эти устройства намного тяжелее и сложнее. Стандартная модель для развлекательной стрельбы обычно предлагает увеличение в 3-9 раз. Благодаря этому такой прицел обеспечивает как широкое поле зрения (3x), так и приближение к небольшой цели (9x).

Как выбрать оптический прицел

Какой оптический прицел выбрать?

Наконец, стоит спросить себя, какой прицел нам нужен? Это достаточно сложная проблема, даже если рассматривать сами пневматические винтовки. Общее правило — выбирать модель с лучшей оптикой и механизмами в рамках бюджета. Через качественное стекло с 6-кратным увеличением можно увидеть гораздо больше и стрелять точнее, чем через плохой видоискатель, часто дающий двукратное увеличение.

Также стоит помнить об аксессуарах для прицела. Хорошая сборка очень важна, она позволит надежно прикрепить оптический прицел к оружию и обеспечить его размещение на соответствующей высоте над стволом. Специалисты также рекомендуют подходящие крышки для защиты от грязи и повреждения покрытия объектива и окуляра.

Стрельба из винтовки с оптическим прицелом может доставить вам большое удовольствие. После короткой тренировки вы сможете поражать дальние цели. Правильно подобранные прицелы идеально подойдут как для пневматического оружия, не требующего разрешения, так и для профессиональных охотников.