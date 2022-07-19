Мы расскажем, какой прицел лучше, на какие параметры обратить внимание, и, возможно, наши советы пригодятся как любителям спортивной стрельбы, так и охотникам. Итак, что значит хороший оптический прицел?
Почему стоит оснастить оружие оптическим прицелом?
Оптический прицел — это аксессуар, который используется с оружием уже много лет. В прошлом он в основном использовался в военных целях и во время войн. Благодаря ему солдаты могли производить точные выстрелы с большого расстояния. Сегодня оружейная оптика используется не только в военных целях. Все чаще ее используют спортивные стрелки, стрелки-любители и охотники.
Оптические прицелы — идеальное решение, если вы любите стрелять регулярно. Даже лучший стрелок не сможет попасть в цель, если она окажется слишком далеко. Именно поэтому стоит вооружиться прицелами для пневматического или охотничьего оружия — правильная их калибровка позволит вам производить точные выстрелы.
Оптический прицел: на что обратить внимание при выборе?
Стекло
Объектив в сборе является наиболее важным элементом, который следует учитывать при выбореприцела. Стекло хорошего качества сделает изображение четким, насыщенным, а цель — видимой. Так что если вы видите, что оптический прибор искажает изображение и делает цель невидимой – откажитесь от покупки. Качественный должен иметь тщательно обработанное стекло хорошего качества и покрытие, облегчающее стрельбу.
Тип масштабирования
Другим важным фактором является увеличение, обеспечиваемое прицелами. Выбирая прицел с увеличителем стоит знать, что его значение может быть постоянным или переменным. Постоянноеувеличение принимает определенные значения, например, 4x, 8x, 10x. Благодаря более простой конструкции такие прицелы легче, дешевле и лучше выдерживают вибрацию, например, вызванную отдачей. С другой стороны, переменное увеличение позволяет вам установить любое значение в заданном диапазоне (например, 3-9x, 4-12x или 8-32x). Эти устройства намного тяжелее и сложнее. Стандартная модель для развлекательной стрельбы обычно предлагает увеличение в 3-9 раз. Благодаря этому такой прицел обеспечивает как широкое поле зрения (3x), так и приближение к небольшой цели (9x).
Какой оптический прицел выбрать?
Наконец, стоит спросить себя, какой прицел нам нужен? Это достаточно сложная проблема, даже если рассматривать сами пневматические винтовки. Общее правило — выбирать модель с лучшей оптикой и механизмами в рамках бюджета. Через качественное стекло с 6-кратным увеличением можно увидеть гораздо больше и стрелять точнее, чем через плохой видоискатель, часто дающий двукратное увеличение.
Также стоит помнить об аксессуарах для прицела. Хорошая сборка очень важна, она позволит надежно прикрепить оптический прицел к оружию и обеспечить его размещение на соответствующей высоте над стволом. Специалисты также рекомендуют подходящие крышки для защиты от грязи и повреждения покрытия объектива и окуляра.
Стрельба из винтовки с оптическим прицелом может доставить вам большое удовольствие. После короткой тренировки вы сможете поражать дальние цели. Правильно подобранные прицелы идеально подойдут как для пневматического оружия, не требующего разрешения, так и для профессиональных охотников.
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