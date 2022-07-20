Втему Контент недоступен

Усилить бодрящий эффект утром поможет кофе, однако выпить его нужно по особой схеме. Чтобы подготовить организм к действию кофеина, необходим микросон. Выпейте чашечку крепкого кофе, который можно заесть горьким шоколадом, поставьте будильник на 15-20 минут и ложитесь спать. Благодаря тому, что вы проснетесь до наступления фазы глубокого сна, кофеин окажет более мощный бодрящий эффект, информирует «НБН» со ссылкой на ProstoWay.

Если у вас нет времени на такую методику, не пейте кофе в течение часа после пробуждения, поскольку напиток будет блокировать выработку гормона кортизола, который помогает организму проснуться.

Быстро очнутся поможет промывание рук холодной водой. Этот прием помогает не только бороться с сонливостью, но и снять напряжение при стрессовой ситуации.

Пожуйте мяту или ментоловую жевательную резинку, которые оказывают возбуждающее действие на организм, подобно энергетику. Кроме того, жевательные движения дадут понять мозгу, что надо запустить процесс пищеварения, производя инсулин, который и вызовет ощущение бодрости.

Поможет проснуться техника самомассажа, которая усилит циркуляцию крови в организме. Медленно круговыми движениями нажимайте на макушку, заднюю часть шеи, мочки уха, область под коленями, а также на точку между большим и указательным пальцами.

Если вы клюете носом, сядьте на жесткую поверхность, создавая неудобные условия. При таком дискомфорте вам вряд ли захочется спать, и вы скорее придете в чувство.

Ранее врач рассказала, как научиться себя расслабляться, чтобы отдыхать в период войны.