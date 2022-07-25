Люди со всего мира приезжают на острова Шотландии, чтобы насладиться дикой природой и созерцать жизнь редких птиц, однако сейчас мечте некоторых путешественников не суждено сбыться, информирует «НБН» со ссылкой на Еxpress.

Посетителям запретят въезд на Оркнейские, Шетландские, Ферт-оф-Форт, Аргайл, Хайлендс и Западные острова. На этих необитаемых территориях произошла чрезвычайная вспышка птичьего гриппа.

Поскольку множество птиц, часть из которых относится к редким и охраняемым законом видам, умирает, руководство Шотландии распорядилось приостановить визиты туристов на острова.

Правительство надеется, что запрет на приезд путешественников позволит повысить шансы пернатых на выживание. Люди распространяют вирус через свою обувь, подвергая птиц риску подхватить опасное заболевание.

Напомним, что Египет продолжает строить вторую столицу, которая станет привлекательным местом для туристов. Новый административный центр прославится несколькими самыми высокими в мире зданиями.