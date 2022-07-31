Как информирует «НБН» со ссылкой на «Факты», несмотря на это в нашей стране остаются относительно спокойные города, где нет боевых действий. Именно их и можно рассмотреть в качестве таких, где можно отдохнуть.

Важно понимать, что если вы запланировали отдых на территории Украины, то не стоит забывать о том, что в любом городе могут звучать сигналы воздушной тревоги, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Касательно пляжного туризма в южных регионах страны, наверное, стоит забыть на некоторое время об этом. Не получится также посетить и культурные памятки в Одессе и Харькове. В то же время, на Западной Украине можно столкнуться с тем, что цены на жилье будут гораздо выше, нежели обычно.

Если вы решили запланировать поездку на территорию Тернополя, Черновцов, Львова, Ивано-Франковска, или же Каменец-Подольского, то лучше заранее забронировать там жилье, так как в этих местах сосредоточено большое количество семей из числа ВПЛ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Шотландии закрыли для посещения сразу двадцать три острова.