Прежде всего, при планировании меню в поездку, важно учесть, какие продукты обладают сильным мочегонным эффектом или те, которые вызывают метеоризм и сразу отказаться от них, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Не берите с собой газировку, пиво, квас и подобные напитки, отдайте предпочтение воде, молочным напиткам и чаю. К запрещенным продуктам относятся чипсы, сухарики и другие снеки, которые вызывают изжогу, мясо, рыба, консервы, начинки с майонезом и молочные продукты.

По рекомендации диетологов и врачей для поездки в жару подходят фрукты, овощи, печенье, круассаны, домашние сухари, хлебцы, соленое или сыровяленое мясо, орехи, сухофрукты, вареные яйца, «докторская», сырокопченая колбаса.

Если вы надумаете сделать бутерброды, не используйте сливочное масло или соусы. Помните, что все продукты должны быть вкусными без разогрева, иметь нейтральный аромат и быть надежными при хранении.

Напомним, что в Департаменте охраны здоровья рассказали, как не заработать отравление или острые кишечные инфекции летом.