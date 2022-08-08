Чтобы сделать свой сон крепче и здоровее, нужно следовать трем простым правилам. Эти привычки помогут вам изменить к лучшему ваш ночной отдых, информирует «НБН» со ссылкой на «Новини N».

Во-первых, обратите внимание на свой матрас, если он начал провисать – это сигнал, что нужно идти в магазин за новым. Эксперты утверждают, что матрасы нужно менять после 7-8 лет использования.

Во-вторых, откажитесь от приемов пищи по ночам. Все, кто устраивал перекус в это время, знают, что поздняя трапеза может испортить сон. Не подходите к холодильнику перед тем, как лечь в постель, но, если вы действительно проголодались, ешьте легкие полезные закуски.

В-третьих, откажитесь от гаджетов перед сном. Большая ошибка – устраивать ночные просмотры соцсетей, в это время мозг чувствует себя полностью активным, лучше за полчаса до сна почитать книгу.

Отметим, что специалисты не просто так рекомендуют отложить телефон подальше от себя в ночное время суток. Часть ученых убеждена, что смартфоны влияют на выработку гормона сна.