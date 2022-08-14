В частности, как пишет «НБН», на своей странице в «Твиттер» Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза и G7 запретить выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации.

Дословно из публикации Дмитрия Кулебы:

«Еще в апреле месяце Всемирная туристическая организация Организации объединенных наций приостановила членство Российской Федерации, так как «туризм – это опора мира и дружбы между народами. А действия Москвы весьма неоправданны и они противоречат самим принципам UNWTO». Это звучит вполне применимым к запрету Евросоюза и G7 туристических виз для граждан России».

Ранее власти Чехии поддержали полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.