Сегодня воздушное пространство многих стран Европы закрыто для гражданских рейсов из Российской Федерации. Пока что россияне могут попасть в Финляндию, которая граничит с РФ и по-прежнему выдает жителям государства-агрессора туристические визы, информирует «НБН» со ссылкой на The Brussels Times.

По этим причинам отдых в странах Евросоюза – не самый популярный выбор граждан России, которые хотят выбраться за рубеж. Как пишет издание, состоятельные туристы из РФ отправляются в Объединенные Арабские Эмираты.

Существует спрос и на Турцию, где, к слову, россияне начали активно приобретать недвижимость. Кроме того, многим жителям страны-агрессора открыта дорога в «дружественные» государства, куда можно попасть без визы.

Отметим, что из-за полномасштабной войны с РФ спрос на туристические поездки за границу снизился и в украинском обществе. Эксперты туристического бизнеса рассказали, где граждане Украины отдыхают этим летом.