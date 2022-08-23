На портале «Бережи себе» специалисты напомнили, что ученые Нагоски пришли к выводу, что человеку нужно 42% дня для отдыха и восстановления, которые включают физическую активность, взаимодействие в социуме, активный досуг, сон и питание, информирует «НБН».

Психологи отмечают, что для качественного отдыха нужно правильно распределить эти 42% суток. Физическая активность должна занимать каждый день не менее 30 минут, вы можете делать зарядку, бегать или прогуляться. Также важно выделять достаточно времени на сон, в среднем для отдыха ночью необходимо от 7 до 9 часов в сутки.

Не забывайте об активном досуге, ежедневно уделяйте время для занятий любимым делом, которое помогает вам бороться со стрессом. Это может быть творчество, чтение книг, хобби и т.д. Также помогает восстановиться социальное взаимодействие – встречи с близкими и друзьями.

Не менее важным апектом для полноценного отдыха является питание. Нужно не перекусывать на ходу или есть у компьютера, а наслаждаться блюдами. По словам специалистов, осознанное питание не только помогает не переедать, но и приносит намного больше удовольствия от еды.

Помните, что важно контролировать свой отдых и делать это часто, чтобы ваше физическое и психическое здоровье улучшилось, а также укреплялась продуктивность. Можно составить список того, что вы давно хотели сделать и стараться ежедневно выполнять по строчке.

Напомним, что специалисты рассказали, как улучшить свой сон с помощью трех простых шагов.