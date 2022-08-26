Такое решение приняли в качестве компромисса для смягчения разногласий стран-членов Евросоюза, сообщает «НБН» со ссылкой на Bloomberg.
Правительство Чехии предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе.
Это позволит россиянам и белорусам по-прежнему подавать заявки на краткосрочный въезд, однако увеличит время обработки виз и повысит затраты с 35 евро до 80 евро.
Получение европейской туристической визы — это привилегия, а не право человека
— заявила журналистам в Таллинне премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Она подчеркнула, что запрет в первую очередь коснется российской «элиты», путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга.
Это люди, которые имеют большее влияние на правящий режим
— объяснила Каллас.
Также ранее мы сообщали о том, что Шольц пояснил, зачем нужно продолжать выдавать россиянам визы
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