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Такое решение приняли в качестве компромисса для смягчения разногласий стран-членов Евросоюза, сообщает «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

Правительство Чехии предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе.

Это позволит россиянам и белорусам по-прежнему подавать заявки на краткосрочный въезд, однако увеличит время обработки виз и повысит затраты с 35 евро до 80 евро.

Получение европейской туристической визы — это привилегия, а не право человека

— заявила журналистам в Таллинне премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что запрет в первую очередь коснется российской «элиты», путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Это люди, которые имеют большее влияние на правящий режим

— объяснила Каллас.

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