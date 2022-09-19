Как сообщает «НБН», о том, что страны Балтии и Польша договорились запретить въезд российским туристам, было объявлено в начале сентября.

Ограничения не касаются членов семей граждан стран Балтии и Польши, обладателей видов на жительство в этих странах, водителей международного транспорта, дипломатов, тех, кто едет транзитом в Калининградскую область, и тех, кто въезжает в страны Балтии и Польшу по гуманитарным причинам (Латвия и Эстония опубликовали подробные инструкции о том, для кого будут сделаны исключения).

Кроме того, ограничения действуют только для внешней границы ЕС. Это значит, что из других стран Шенгенской зоны въехать в Литву, Латвию, Эстонию или Польшу будет можно.

Вводя запрет на въезд российских туристов, страны Балтии и Польша заявили, что въезжающие из России люди могут представлять угрозу для национальной безопасности, так как «три четверти граждан России поддерживают российскую военную агрессию в Украине». Они также назвали «неприемлемым» свободное перемещение россиян по территории ЕС, в то время как украинцев «пытают и убивают».

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония выступили за полный запрет въезда в ЕС для российских туристов, но это решение не поддержали все страны блока. Вместо этого Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз.

Шенгенское соглашение гарантирует свободное перемещение по всей территории входящих в него государств. При этом вопросы въезда через внешние границы ЕС каждая страна контролирует самостоятельно.

Финляндия, которая также граничит с Россией, не присоединилась к запрету на въезд для российских туристов. При этом финские власти в 10 раз сократили число выдаваемых россиянам шенгенских виз.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Шольц пояснил, зачем нужно продолжать выдавать россиянам визы