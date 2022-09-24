Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на портал TourDom и компанию Biletix, передает «НБН»

В частности, стоимость перелета в Тель-Авив (Израиль) стартует от 378 тысяч рублей (около 6,3 тысячи долларов США), в Дубай (ОАЭ) – от 373 тысяч рублей (около 6,2 тысячи долларов США), в Астану (Казахстан) – от 134 тысяч рублей (около 2,24 тысячи долларов США).

В то же время, по данным сервиса, цена за билеты в Стамбул (Турция) на ближайшие даты увеличилась до 100 тысяч рублей (около 1,68 тысячи долларов США), в Баку (Азербайджан) – до 115 тысяч рублей (около 1,92 тысячи долларов США).

Дешевле всего обойдутся авиабилеты в Ереван (Армения) – 65 тысяч рублей (около 1,1 тысячи долларов США) и Ташкент (Узбекистан) – 60 тысяч рублей (около 1 тысячи долларов США).

Представитель компании пояснил, что при анализе учитывались цены как на прямые рейсы, так и на стыковочные. «Стоимость перелетов выросла примерно в десять раз», – добавили в Biletix.

Как долго будет длиться период высоких цен и ажиотажа, до сих пор не ясно. Специалисты считают, что более низкие тарифы следует ожидать только во второй половине октября. «Подобный ажиотажный спрос на авиабилеты мы видели в феврале-марте этого года», – добавил эксперт сервиса.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Уже через час после объявления мобилизации россияне раскупили все билеты на рейсы 21 сентября в Стамбул, Ереван и Тбилиси. Тем временем на сухопутных границах России с соседними странами образовались огромные пробки – россияне начали массово уезжать из страны.

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