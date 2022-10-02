Туроператоры РФ сообщают, что отказы от забронированных путевок достигают 30%, на столько же просели продажи туров, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Руководитель одной из крупных российских туркомпаний отмечает, что бронирование путевок стало на паузу из-за резкого скачка цен, а также по причине аннулирования туров гражданами, которые получили повестки либо боятся закрытия границ.

Находятся и россияне, которые хотят отправиться на отдых, однако не покупают туры из-за высоких цен на авиабилеты. В то же время места в самолетах не остаются пустыми: как только кто-то отказывается от путевки, освободившийся билет сразу же выкупают.

Представитель турбизнеса отметил, что многие граждане жалуются на то, что вылет в Турцию на двоих в ближайшие дни обходится в более чем миллион рублей, в то время, как они могут улететь на Кубу, за что нужно будет заплатить скромных 180 000 рублей.

В Сети турагенты РФ сообщают, что часто их клиенты, которые находятся на отдыхе, говорят о том, что они передумали возвращаться домой, однако пока что это явление не становится массовой эмиграцией.

Напомним, что в России после объявления мобилизации стоимость авиабилетов в безвизовые страны на ближайшие дни выросла в десять раз.