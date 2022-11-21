Специалисты World Travel Market в отчете рассказали, что может стать препятствием для путешествий в 2023 году, информирует «НБН» со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Эксперты опросили участников крупнейшей выставки туристической индустрии World Travel Market, поинтересовавшись, будет ли рост заболеваемости коронавирусом влиять на их бизнес в следующем году: лишь 5% респондентов ответили, что ковид негативно скажется на их деле.

В то же время опрошенные озвучили другие факторы, которые негативно повлияют на мировой туризм. 45% убеждены, что на отрасли негативно скажется рост стоимости жизни, 13% — цены на бензин, 12% — война РФ против Украины, 10% — цены на энергоносители и 4% — хаос в аэропортах, который наблюдался в этом году.

Отметим, что туристический бизнес переживает не лучшие времена в России после начала мобилизации. Туроператоры РФ пожаловались, что граждане начали массово сдавать путевки на отдых.