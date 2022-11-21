Мы сделали подборку вещей, на которые стоит обратить внимание перед Новым годом. Возможно, вы найдете идеальное решение для подарка.

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Красота: лучшие варианты

Девушки тщательно следят за своим внешним видом, посещают салоны и парикмахерские. Визит к специалисту стоит немало, частые походы бьют по карману. Присмотрите в качестве подарка такие товары из бьюти-сферы:

Фен-стайлер. С его помощью легко высушить волосы, сделать крутую укладку. Рекомендуем выбрать мощные модели с множеством насадок. Чем их больше, тем шире возможности для причесок.

Утюжки. Выравниватели с автоматической регулировкой температуры не пересушивают пряди. Датчики считывают, насколько нагрелись волосы, и уменьшают градусы. В результате локоны не травмируются.

Эпиляторы. В тренде модели с подсветкой и охлаждением кожи. Такие опции позволяют более тщательно удалить нежелательные волоски, уменьшают болевые ощущения во время процедуры.

Перед приобретением узнайте, может девушка давно мечтает о новом фене для волос или щипцах для завивки. Посмотрите, какой техникой она чаще всего пользуется. Выбирайте устройства в зависимости от ее предпочтений.

Электроника: что можно присмотреть

Популярный вариант подарка к Новому году — смартфон. Такой презент особенно актуален, если девушка пользуется устаревшей моделью или ее устройство подвисает. Подбирая гаджет, учитывайте, какие опции для нее буду важны.

В Eldorado.ua можно найти топовые камерофоны, модели с мощными процессорами и емкими аккумуляторами. Если хотите купить телефон-смартфон, но не знаете, какой выбрать, консультанты помогут определиться с идеальным вариантом. На сайте доступна функция сравнения нескольких моделей.

Если смарт у девушки хороший, в качестве подарка можно присмотреть такие девайсы:

Power Bank. Внешний аккумулятор позволяет заряжать устройство даже при отсутствии электроэнергии. Это удобно в дороге, в случаях, когда отключают свет.

Наушники. В тренде TWS-гарнитура, так как она компактная, лишена проводов, которые вечно путаются. Присмотрите беспроводные наушники с высокими показателями автономности.

Стильные чехлы. Защитные аксессуары можно найти с разным дизайном. Важно, чтобы они надежно защищали телефон от повреждений.

Кроме мобильных телефонов и девайсов к ним, можно присмотреть ноутбуки. Если девушка увлекается графическим дизайном или геймингом, обратите внимание на мощные лэптопы с крутыми видеокартами и яркими экранами. Главное при выборе подарка — учитывать, что нужно получателю, и его предпочтения!