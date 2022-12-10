Туры интересуют украинцев, которые остаются в родной стране и тех, кто временно находится за рубежом. Одним из самых популярных направлений для отдыха зимой остается Египет, куда наши граждане покупают недорогие туры на 7-14 дней, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Также украинцы покупают туры на Шри-Ланку и Таиланд, вернулся спрос путевок в страны юго-восточной Азии, в частности, в Индонезию и Вьетнам. Самолетами из Варшавы или Кишенева туристы летают в Объединенные Арабские Эмираты.

Состоятельные отдыхающие из Украины традиционно зимой отправляются в дорогие страны, например, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы. Однако здесь поток туристов небольшой, поскольку в военное время деньги считают все.

Отметим, что отдыхают за рубежом и россияне, поскольку остались страны, которые готовы принимать туристов из РФ.