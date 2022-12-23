В интервью иданию «РБК-Украина» глава ГАРТ сообщила, что после победы над Россией украинцев целесообразно приглашать на недавно делккупированные территории, где будет безопасно находиться, информирует «НБН».

По мнению Олеськив, люди увидят масштабы разрушений в родной стране и, возможно, они захотят приобщиться к восстановлению пострадавших от боевых действий регионов. Кроме того, такие поездки помогут поддержать местную экономику, по которой ударила война.

Для иностранцев, по словам эксперта, можно организовать два типа туров. Один – в центральные и западные регионы, которые меньше пострадали от российского вторжения. В частности, отдыхающим можно предложить «рекреационные туры», чтобы они смогли насладиться природой Карпат. Второй – поездки по «Маршрутам памяти» в Киевской области.

Поощрять ехать иностранных туристов, как считает эксперт, нужно в Одессу и Харьков, чтобы граждане других стран увидели, как жили эти города во время войны.

Одновременно нужно восстанавливать Херсон и Крым. В частности, ГАРТ в этом году планировало воплотить проект «Дорога Разнообразия», которая должна была идти от Измаила до Геническа и стать украинской Route 66. Олеськив добавила, что российское вторжение сорвало эти планы, однако она уверенна, что после победы дорогу построят, кроме того, продлят ее на территорию Крыма.

Ранее туроператоры рассказали, в каких странах отдыхают украинцы этой зимой.