Это не означает, что все женщины любят цветы или не хотят видеть в качестве подарка ювелирные изделия. Сама по себе цветочная композиция способна вызвать эмоции радости и удовлетворения.

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Итак, откуда берется такая реакция

Ученые выделяют несколько причинных связей:

Символизм. С давних времен цветочный подарок мог обозначать самые разнообразные посылы, а именно симпатию, любовь, расставание, отказ, утешение, дружбу. Наши предки верили в силу духов, населяющих флору, и придавали им магическое значение.

Романтика. Это чувство настолько сильно не свяжется ни с каким другим подарком, как с цветами. Романтика всегда присуща на первых стадиях отношений. Она никак не обходится без букета красивых цветов. Мужчины намеренно используют это «оружие», поскольку понимают, что лучшего беспроигрышного варианта не существует. Еще романтичнее будет заказать доставку цветов и вложить красивое послание.

и вложить красивое послание. Уверенность в себе. Наличие букета у девушки само собой рождает мнение о том, что у нее есть любящий человек. Причем для многих представительниц прекрасного пола – это неотъемлемый атрибут в начале зарождения серьезных отношений. Получив в подарок букет цветов, девушка чувствует свою важность для другого человека, симпатию к себе.

Эстетическое наслаждение. Редко можно встретить девушку, которая с презрением отнесется к композиции из цветов. Каким бы ни был повод, букет всегда вызывает чувство прекрасного. Поэтому он всегда является идеальным дополнением к основному подарку.

Сюрприз. Идеальный вариант удивить девушку. Для этого не нужно поводов, праздников или покупки дорогих подарков. Стоит купить цветы и положить букет под дверь или прислать курьера с запиской. В результате стопроцентно возникнет эффект неожиданности.

и положить букет под дверь или прислать курьера с запиской. В результате стопроцентно возникнет эффект неожиданности. Достаток поклонника. Цветы сейчас не являются бюджетным подарком. Размером и содержанием композиции молодой человек начинает автоматически ассоциироваться с успешным и самодостаточным мужчиной.

Согласно статистике онлайн-заказов сайта https://flower-shop.com.ua/, мужчины чаще заказывают доставку цветов – роз, альстромерий, тюльпанов, лилий, хризантем. При выборе композиции по собственным предпочтениям мужчина как бы наполняется своим подарком, вкладывает в него теплоту и показывает свое отношение к избраннице.