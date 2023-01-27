Туристам рекомендуют обращать внимание на покупки в дьюти-фри в небольших аэропортах, особенно в восточных курортных странах. Проверяйте, если вам не выдали чек и кассир считал сумму на калькуляторе.

Эксперты объяснили, что в таких магазинах при обслуживании туристов продавцы очень любят путать цифры в свою пользу, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Также в дьюти-фри есть услужливые сотрудники, которые складывают товары в пакеты или коробки. Потом туристы обнаруживают, что им положили более дешевый товар, чем они покупали, или наполовину пустой флакон с духами.

Кроме того, может получиться так, что цена на полке в магазине будет отличаться от той, которая стоит в вашем чеке, иногда разница составляет 20-30%. В таком случае продавцы оправдают это тем, что они просто не успели поменять ценники либо обвинят работников ночной смены, которые якобы допустили ошибку.

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