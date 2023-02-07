На днях руководство Росавиации заявил, что у самолетов авиакомпаний РФ есть запас ресурса и запчастей до 2030 года. По словам Долинце, такой прогноз основан на схемах обхода санкций, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

В связи с нехваткой западных запчастей в конце прошлого года в России узаконили «каннибализацию» самолетов. Эксперт объяснил, что сейчас гражданская авиация РФ состоит на 80% из самолетов западного производства, а 20% летательных аппаратов производства России состоят на 30-50% из западных комплектующих.

Долинце уточнил, что некоторые страны мира продолжают предоставлять россиянам услуги по техническому обслуживанию и ремонту авиации. Запчасти могут закупаться нелегально в дружественных к РФ государствах, а ремонт самолетов осуществляться в аэропортах за пределами страны-агрессора.

По мнению эксперта, реальная прочность российской авиации — до середины осени 2025 года, однако пока Москва использует возможности для обхода санкций, поэтому этот срок может быть продлен, если жестко не контролировать выполнение санкций.

Напомним, что некоторые страны, несмотря на войну России против Украины, начали наращивать поток туристов из РФ.