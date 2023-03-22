Итальянский Минкульт и церковная власть решили, что наиболее посещаемое место в стране должно стать платным. Туристам придется отдать за вход в главную достопримечательность Рима до 5 евро, информирует «НБН» со ссылкой на eturbonews.com.

Билеты для молодежи до 25 лет обойдутся в 2 евро, вход в культурное место останется бесплатным только для несовершеннолетних и верующих. Плату за посещение исторической локации начнут брать уже в мае-июне.

Пантеон ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира, поэтому руководство Италии решило таким образом собирать финансы на содержание достопримечательности. Часть средств с проданных билетов направят на благотворительность и реставрацию церквей.

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