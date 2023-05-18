Министр туризма Индонезии Сандиага Уно сообщил, что план о вводе платы за въезд на Бали находится на стадии обсуждения, однако на острове считают, что такая мера поможет «улучшить качество туристов».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на independent.co.uk.

С отдыхающих намерены брать от 30 до 100 долларов за посещение острова. Представитель Совета по туризму Бали отметил, что туристический налог поможет выделить финансы на ряд мероприятий и избавить остров от репутации дешевого направления, куда стекаются туристы с низкими доходами, которые создают много проблем.

Больше всего жалоб со стороны жителей Бали касалось отдыхающих из Российской Федерации, которые нарушают общественный порядок. В некоторых случаях граждан страны-агрессора приходилось депортировать. За четыре месяца в этом году из страны выслали 101 иностранца, из которых были выдворены 27 россиян.

Отметим, что в РФ вырос спрос на отдых в странах Европы, несмотря на трудности с перелетами и визовые ограничения.