Граждане Российской Федерации продолжают отдыхать в Европе, несмотря на ограничения, связанные с войной против Украины. В частности, туристической меккой для них стала Испания.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Schengen Visa Info.

Страна является лидером по выдаче шенгенских виз для граждан государства-террориста. В частности, из 603 955 виз, выданных россиянам в 2022 году, 154 450 предоставила именно Испания.

Граждан страны-агрессора не отпугнула от отдыха в Европе отмена Евросоюзом Соглашения об упрощении визового режима с РФ в прошлом году. Россияне продолжают ездить в Испанию даже после того, как визовый сбор для них увеличился с 35 до 80 евро.

Ранее власти Индонезии заявили о намерении ввести налог на посещение острова Бали. Руководство страны таким образом надеется «улучшить качество» туристов, львиная доля из которых – граждане РФ.