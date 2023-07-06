Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал Андрея Садового, известно о трех погибших в результате ракетного удара по Львову. Тела жертв были извлечены из-под завалов жилого дома.

В настоящее время на месте трагедии продолжаются аварийно-спасательные работы.

В свою очередь в МВД Украины сообщили, что в результате ракетного удара по Львову погибли четыре человека. Кроме того, был поврежден многоквартирный дом, разбиты 3 и четвертый этажи у двух подъездах. Под завалами до сих пор остаются люди.

Напомним, ранее мы уже писали, что пятого июля в Днепре прогремел мощный взрыв во время воздушной тревоги.