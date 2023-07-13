Очень важно спланировать свою поездку, обратив внимание на мелочи – погоду, расписание транспорта, местные традиции и культуру в другой стране. Это поможет эффективно распорядиться временем, а также не переживать стресс из-за спонтанности, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Испортить отпуск может другая крайность – слишком насыщенное расписание отдыха. Стоит не перегружать график многочисленными экскурсиями и активностями, чтобы не столкнуться с итощением вместо восстановления сил.

Также на время поездки забудьте о работе, отпустите контроль. После хорошего отдыха вы вернетесь к делам с новыми силами.

Если вы путешествуете с компанией, во избежание ссор и недопониманий установите определенные правила, заранее обсудите, где вы будете проживать, питаться, кто за что будет отвечать во время поездки.

Не менее важно перед отпуском сделать план расходов и рассчитать свои финансовые возможности. Если вы едете не одни, сообщите, сколько денег вы планируете взять с собой, чтобы вас не подталкивали тратить больше средств, чем вы рассчитывали.

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